60 млн тенге выведены из проекта по развитию животноводства

Департаментом АФМ по Кызылординской области выявлено хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства.

В 2021 году при участии АО «Социально-предпринимательская корпорация «Байконур» создано совместное предприятие ТОО «Сыздык Ата».

Общая стоимость проекта составила 311 млн тенге. Его целью являлось развитие мясного животноводства и обеспечение жителей Жанакорганского района качественной мясной продукцией по доступной цене.

В рамках проекта корпорация внесла в уставный капитал ТОО 151,5 млн теңге. Средства предназначались для приобретения 1 600 голов овец, 130 голов крупного рогатого скота и оборудования для упаковки мяса.

По данным следствия, после приобретения скота руководителем ТОО организована схема вывода части денежных средств. В общей сложности 60 млн теңге незаконно перечислены на подконтрольные подозреваемому счета ИП «Нурай» и ИП «Абылайхан» и обналичены.

Подозреваемый помещен под стражу.

С санкции суда наложен арест на два принадлежащих ему автотранспортных средства.

Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ