В Акмолинской области выявлено хищение 50 млн тенге субсидий

Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на развитие животноводства.

По данным следствия, директор кооператива «Медина» и руководитель ветеринарной станции Шортандинского района организовали незаконное получение государственных субсидий путем внесения в информационную систему недостоверных сведений о поголовье КРС.

В частности, на основании ложных сведений о наличии 57 племенных быков-производителей из бюджета перечислено 9 млн тенге. В дальнейшем по тем же данным выделено еще 17 млн тенге на проведение селекционной работы, которая фактически не проводилась.

Кроме того, в четырех заявках количество маточного поголовья завышено на 3 тыс. голов, что привело к необоснованному получению дополнительно 27 млн тенге субсидий.

В результате ущерб государству превысил 50 млн тенге.

В отношении директора кооператива избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ