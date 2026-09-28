Дроповоды провели через счета 415 млн тенге

Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada».

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ