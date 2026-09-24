В Актюбинской области предотвращен сбыт печного топлива из опасных отходов

В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции.

При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались.

В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.

Кроме того, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Необходимо отметить, что произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты.

Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона.

Пресс-служба АФМ