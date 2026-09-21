Кредитные средства на 300 млн тенге использованы не по назначению

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2».

В мае 2025 года между филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Рашан» заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

В соответствии с условиями договора на счет ТОО «Рашан» перечислены заемные средства в размере 300 млн тенге.

Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. В частности, около 148 млн тенге переведены за приобретение семян, еще 152 млн тенге — за аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату.

Вместе с тем установлено, что фактически семена не приобретались, техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не осуществлялся.

Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым.

С санкции суда наложен арест на его активы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ