Руководители финпирамиды «Amanat Drive» осуждены

Судом г.Конаев вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Amanat Drive».

Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Напомним, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.

С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING», ТОО «Gold SapaPremium».

Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

За счёт привлечённых средств осужденные приобрели 2 квартиры и 3 автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

Судом указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ