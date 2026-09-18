В Карагандинской области осужден организатор «CVK»

В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией.

Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.

Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

Пресс-служба АФМ