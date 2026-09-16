АФМ выявлено хищение 103 млн тенге субсидий в сфере животноводства

Департаментом АФМ по Туркестанской области окончено расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий.

По версии следствия, для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», формально зарегистрированные на третьих лиц.

Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий.

Полученные из бюджета денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях.

Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге.

В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок.

Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ