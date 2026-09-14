Из Турции возвращена организатор финансовой пирамиды «The Finiko»

Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года.

Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.

Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ