Благотворительные средства на медицину стали объектом хищения

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице.

В 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК «КазМунайГаз» с просьбой оказать спонсорскую помощь на открытие ожогового отделения. На реализацию проекта выделено 223 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» перечислило общественному фонду «Жарылқау».

Первоначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования и обучение специалистов. Однако впоследствии его условия изменены: вместо комплексного оснащения отделения заключен трехсторонний договор между общественным фондом, городской больницей и ТОО «AKBS Invest» на приобретение лишь двух противоожоговых кроватей стоимостью 210 млн тенге.

При этом закупка проведена в обход требований законодательства, предусматривающих приобретение медицинской техники такой стоимости через Единого дистрибьютора.

По данным следствия, к противоправной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима г.Жанаозен и поставщик.

На приобретение оборудования направлено лишь 92 млн тенге. Остальная сумма, по версии следствия, обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы.

Представитель ТОО «AKBS Invest» на полученные преступные доходы приобрел квартиру в столице, которую оформил на третьих лиц.

В отношении бывшего заместителя акима г.Жанаозен начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по ст.361 УК РК.

Трое подозреваемых помещены под стражу.

С санкции суда на их имущество наложен арест, включая 2 квартиры, 2 жилых дома и автомашину.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ