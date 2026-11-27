Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по фактам незаконного оборота цифровых активов, приобретения доступа к банковским счетам третьих лиц и пособничества в организации незаконного игорного бизнеса.

По данным следствия, трое жителей Алматы организовали сеть дропперов для проведения незаконных криптовалютных операций.

Для этого через посредников привлекались граждане Кыргызстана, преимущественно молодые люди, в том числе студенты и лица, испытывающие финансовые трудности.

Подозреваемые оплачивали им проезд в Казахстан, проживание и питание, обеспечивали мобильными телефонами и SIM-картами.

За денежное вознаграждение иностранцы передавали доступ к своим банковским счетам, после чего возвращались на родину.

Полученные платежные инструменты использовались для покупки и продажи криптовалюты USDT без соответствующей лицензии.

Кроме того, через международную платежную платформу «SkyPhoenix» подозреваемые обслуживали финансовые операции онлайн-казино «Pinco», «Pinup», «Nomad Games», «Sultan Games» и других.

За вознаграждение в размере 4% от суммы поступлений подозреваемые обеспечивали прием платежей от игроков, выплату выигрышей и вывод доходов организаторов незаконного игорного бизнеса в криптовалюте.

Общая сумма поступлений на дропперские счета превысила 3,6 млрд теңге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на 3 автомашины и земельный участок.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ