Департаментом АФМ по Туркестанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование приобретения сельскохозяйственного оборудования.

По версии следствия, подозреваемый организовал схему хищения субсидий, сосредоточив под своим контролем коммерческие организации, выступавшие в качестве поставщика оборудования, лизингодателя и получателей государственной поддержки.

Так, через ТОО «Агрохолдинг Туркестан» и ТОО «JMJ-Агро» оформлены заявки на получение субсидий для приобретения 81 дождевальной машины.

В качестве лизингодателя выступала подконтрольная микрофинансовая организация «АгроПромЛизинг», на специальный счёт которой из бюджета перечислены субсидии.

Однако 37 дождевальных машин фактически не поставлены и не смонтированы. Несмотря на это, оформлены акты приёма-передачи, содержащие недостоверные сведения о полном исполнении обязательств.

В дальнейшем бюджетные средства перечислены на счета подконтрольных организаций.

В результате государству причинён ущерб на сумму 1,1 млрд теңге.

Подозреваемый помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ