В Астане пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «01 market»

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении организатора сети ломбардов «01market» по факту незаконного осуществления микрофинансовой деятельности.

По данным следствия, с 2021 года под видом комиссионной торговли через подконтрольные ТОО «INVEST PRO KZ», ИП «Исмагулов Р.Б.» и ИП «Pro Kz» фактически выдавались займы под залог имущества без обязательной лицензии.

Для сокрытия реального характера операций с клиентами оформлялись залоговые билеты, создававшие видимость комиссионных сделок. При этом денежные средства выдавались наличными, а платежи по процентам, пролонгации займов и штрафам поступали на счета указанных субъектов предпринимательства.

Займы предоставлялись сроком на 30 дней с начислением вознаграждения до 0,25% в день. При просрочке предусматривались дополнительные штрафы, а в случае их неуплаты залоговое имущество реализовывалось.

Доход от незаконной деятельности превысил 102 млн теңге.

В целях обеспечения конфискации имущества с санкции суда наложен арест на две квартиры, три автомашины и два офисных помещения.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ