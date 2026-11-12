Гранты на научные разработки: выявлено хищение на 945 млн теңге

Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении директора ТОО «Bal halal» по факту хищения средств, выделенных АО «Фонд науки» на коммерциализацию научных разработок.

В 2023–2024 годах ТОО «Bal halal» получило финансирование на сумму 1,15 млрд теңге по четырем проектам, предусматривавшим производство инновационных макаронных изделий из растительного сырья и обогащенной микронутриентами муки.

Выделенные средства предназначались для закупа оборудования, подготовки производственных помещений, приобретения сырья и комплектующих, выполнения монтажных и ремонтных работ и организации выпуска готовой продукции.

В ходе следственных экспериментов установлено, что закупленное оборудование не позволяет производить продукцию, предусмотренную проектами.

Для вывода денежных средств использовалось ТОО «SMART 15», зарегистрированное на аффилированных лиц. Под видом оплаты оборудования и иных услуг на счета указанной компании перечислено 736,4 млн теңге.

Кроме того, в схеме участвовали и другие субъекты предпринимательства, в том числе ТОО «Фабрика рекламы Шымкент», ТОО «Jana tan», ИП «Sisters Brand KZ».

При этом контроль за реализацией проектов носил формальный характер. Акты мониторинга составлялись без фактического выезда на производственные объекты и проверки выполненных работ. Документы подготавливались работниками ТОО «Bal halal» и подписывались членами мониторинговых групп, что создавало видимость надлежащего контроля за использованием государственных средств.

По данным следствия, после обналичивания с целью легализации подозреваемая внесла 88,5 млн теңге наличными на банковские счета ТОО «Bal halal», представив их в качестве собственных средств софинансирования проектов.

В результате общий ущерб составил 945 млн теңге.

Подозреваемая помещена под стражу.

С санкции суда наложен арест на ее имущество стоимостью 830 млн теңге, включая 5 земельных участков, 4 автомашины, квартиру в столице, коммерческое помещение и ювелирные изделия.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ