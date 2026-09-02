Ущерб на 380 млн тенге установлен при строительстве на месторождении «Сырымбет»

Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве в Айыртауском районе.

В 2017 году Управлением энергетики и ЖКХ в рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» заключен договор с ТОО «Akcent KZ» на строительство железнодорожного подъездного пути с внутриплощадочным путевым развитием и инженерными сетями к месторождению «Сырымбет».

Месторождение «Сырымбет» имеет стратегическое значение для региона и является единственным в Казахстане и крупнейшим в Центральной Азии месторождением олова.

Общая стоимость госзакупа составила 1,4 млрд тенге.

Первоначально завершение строительства планировалось в 2018 году, однако сроки реализации проекта неоднократно продлевались. Несмотря на это, строительство объекта до настоящего времени не завершено.

В результате стоимость фактически не выполненных работ составила 380 млн тенге.

В качестве подозреваемых по делу признаны руководитель подрядной организации и бывший руководитель Управления энергетики и ЖКХ.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и парковочное место.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ