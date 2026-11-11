Объявлен в межгосударственный розыск бывший президент ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ»

Внимание, РОЗЫСК!

Департаментом АФМ по СКО объявлен в межгосударственный розыск: Лория Григорий Отарович, 18.03.1954 года рождения, гражданин Республики Казахстан, бывший президент ТОО «Футбольный клуб «Қызыл-Жар СҚ».

Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн теңге.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд теңге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчётность.

В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть.

Call-center: 1458.

Пресс-служба АФМ