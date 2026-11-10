В области Абай пресечена незаконная добыча золота

Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу золота в Жарминском районе.

По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без соответствующего разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования.

При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров.

Объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс кв. метров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены девять причастных лиц.

С места незаконной добычи изъяты оборудование для промывки и дробления руды, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.

Расследование продолжается

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ