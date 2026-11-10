В области Абай пресечена незаконная добыча золота
Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу золота в Жарминском районе.
По данным следствия, незаконные работы велись в 10 км от поселка Жангизтобе без соответствующего разрешения. Золотосодержащую руду добывали открытым способом и промывали с использованием специального оборудования.
При осмотре участка обнаружен карьер глубиной 15 метров.
Объем незаконно извлеченной горной массы превысил 12 тыс. куб. метров, площадь поврежденного плодородного слоя почвы составила более 4 тыс кв. метров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены девять причастных лиц.
С места незаконной добычи изъяты оборудование для промывки и дробления руды, семь мешков с содержанием золота, два металлоискателя, два погрузчика и экскаватор.
Расследование продолжается
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ