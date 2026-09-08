Более 110 млн тенге поступило на счета дропперов от игроков незаконных интернет-казино

В Алматы пресечена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино.

По данным следствия, подозреваемые организовали работу платежной инфраструктуры интернет-казино «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino», включая прием и обработку денежных средств игроков посредством онлайн-платформы «Rocket.do».

Одним из участников схемы являлся иностранный гражданин, который осуществлял поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего — в отделения банка для открытия счетов.

В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан, а также предоставил собственный счет.

Общий объем денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, составил более 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу, еще трое – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ