В Кызылординской области осуждены организаторы незаконного криптообменника и легализации преступных доходов.

Следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана», без соответствующего разрешения.

В результате реализованы цифровые активы на сумму свыше 1 млрд теңге, доход от незаконного криптообмена составил 178 млн теңге.

Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Для приёма и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета.

Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объём установленных переводов составил 277 тыс USDT.

На преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников. В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам.

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.

Приговор вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ