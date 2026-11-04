ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:

Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения - содержание под стражей

Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения - содержание под стражей

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств.

Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону:

+ 7172 70 84 78 - дежурная часть

Call-center: 1458

Пресс-служба АФМ РК