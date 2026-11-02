АФМ пресечена деятельность обменника, обслуживавшего наркошоп

Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность преступной группы, обеспечивавшей приём платежей и перевод денежных средств в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков.

По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.

Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.

Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денежных средств использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.

В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.

Общая сумма переводов превысила 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн теңге.

Организатор схемы помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ