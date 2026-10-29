Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино.

Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.

Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.

Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.

В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.

Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге.

В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.

Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.

С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ