Разветвленная платежная инфраструктура: АФМ пресечена схема обслуживания незаконных интернет-казино
Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении группы лиц, обеспечивавшей функционирование незаконных интернет-казино.
Согласно материалам дела, незаконная деятельность осуществлялась через интернет-ресурсы «Nomadgames», «Sultangames» и их зеркальные площадки.
Для приема денежных средств игроков использовалась многоуровневая инфраструктура, включавшая платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В схеме участвовали представители банковского сектора, которые обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательной проверки и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов.
Для сокрытия фактического назначения операции проводились под видом законной букмекерской и иной хозяйственной деятельности.
В результате через электронные терминалы проведены операции на сумму свыше 188 млрд теңге.
Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольное ТОО. В рамках фиктивного договора на его счета поступило 10 млрд теңге.
В дальнейшем денежные средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на криптовалютные кошельки подозреваемых.
Следствием установлено перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще троим — в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ