АФМ пресечена схема Alemcredit.com

Департаментом АФМ по г.Алматы при координации прокуратуры проводится расследование по факту мошенничества, совершенного под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.

По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось.

Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки.

Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц - дропперов.

Для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ