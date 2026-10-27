Организатор финансовой пирамиды «R.O.I.» взят под стражу

Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «R.O.I.», действовавшей под видом потребительского кооператива.

Граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. Для этого заключались договоры паенакопления и принимались денежные взносы от населения.

При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность, способную обеспечить выплаты каждому.

В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму 217 млн теңге.

Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».

Новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями.

Организатор помещён под стражу сроком на 2 месяца.

С санкции суда наложен арест 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ