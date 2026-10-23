Незаконная добыча руды: на восстановление земель потребуется полмиллиарда теңге
Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечена добыча железной и марганцевой руд вблизи села Саяк города Балхаш, организованная директором ТОО «Vertex Co.» и ТОО «MiningMetall».
Работы проводились без соответствующего права недропользования и необходимых разрешительных документов. Для разработки участков привлекались наёмные работники и специальная техника, включая экскаваторы, погрузчики, дробильную установку и самосвалы.
Добытое сырьё подвергалось дроблению, после чего транспортировалось на железнодорожную станцию для последующего вывоза и реализации.
В ходе осмотра обнаружены три карьера со следами масштабных вскрышных и добычных работ.
Общий объём извлечённого грунта составил 338 тыс. куб. метров.
По расчётам специалистов, для восстановления нарушенных земель и рекультивации карьеров потребуется 485 млн теңге.
С санкции суда наложен арест на 2 единицы спецтехники, автомашину, а также коммерческое помещение.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде залога.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ