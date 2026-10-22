АФМ выявило схему вывоза золотосодержащей руды под видом медного концентрата
Департаментом АФМ по области Жетісу пресечён канал незаконного вывоза 2,6 тыс тонн золотосодержащей руды общей стоимостью 1,5 млрд теңге.
Для перемещения сырья использовались таможенные документы, в которых товар указывался как «руда и концентраты медные», что позволяло скрыть его фактический состав.
В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий на складских объектах в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях обнаружено более 1 000 тонн сырья, расфасованного в крупногабаритные контейнеры.
Следствием установлен директор компании-экспортёра ТОО «RedGold Mining», а также другие лица, причастные к организации незаконной схемы.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
С санкции суда наложен арест на денежные средства ТОО.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ