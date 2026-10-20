Платные консультации за счёт заемщиков: АФМ вскрыло преступную схему со стороны МФО

Департаментом АФМ по Кызылординской области совместно с ДКНБ при координации прокуратуры пресечена мошенническая схема массового обмана граждан при выдаче микрокредитов в МФО «Экспресс Займ» в 18 регионах страны.

По данным следствия, в августе 2024 года в организации введена платная консультационная услуга, стоимость которой зависела от суммы займа и включалась в основной долг заемщика.

Клиентам представляли оплату услуги как обязательное условие получения микрокредита или продления срока его возврата, скрывая возможность отказа от неё.

В результате заемщики получали на руки меньшую сумму, но были обязаны возвращать весь долг с начисленным вознаграждением. При пролонгации микрокредитов платную услугу оформляли повторно.

Всего заключено более 181 тыс. договоров на оказание консультационных услуг с 43 тыс. гражданами.

В отношении заместителя директора МФО избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ