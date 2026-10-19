Займы под 2% в день: раскрыта преступная схема сети ломбардов
Департаментом АФМ по Алматинской области пресечена незаконная деятельность сети ломбардов «Альби».
По данным следствия, ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключено из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в связи с чем утратило право на ведение ломбардной деятельности.
Однако после смены наименования на ТОО «Альби-КМ» компания фактически продолжило выдавать займы под залог ювелирных изделий на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При этом договоры оформлялись посредством залоговых билетов с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард», а расчёты осуществлялись наличными и через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Преступный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С санкции суда на её имущество наложен арест, в том числе на 21 квартиру, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиницу.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ