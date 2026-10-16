В ЗКО выявлено хищение 251 млн тенге субсидий

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.

По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгрооСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесённых расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

В качестве подтверждения представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ.

На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены.

Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ