В ЗКО выявлено хищение 251 млн тенге субсидий
Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса.
По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгрооСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесённых расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.
В качестве подтверждения представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ.
На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены.
Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ