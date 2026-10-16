Пресечена схема незаконного завладения квартирами стоимостью 4,4 млрд теңге

Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия.

По данным следствия, Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10 млрд теңге 1,5 тыс дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден к 8 годам лишения свободы.

Впоследствии строительство жилых домов завершено при участии акимата г.Астаны.

Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан.

После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. с сообщниками разработал новую схему завладения данной недвижимостью.

Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом» на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры.

От имени так называемых «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими.

Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства — распределить между участниками схемы.

В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости.

Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге.

Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни участники подбирали «псевдодольщиков» и оформляли на них фиктивные договоры, другие реализовывали их третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.

Фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн теңге.

Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Подозреваемыми признаны 19 лиц, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

На их имущество стоимостью свыше 250 млн теңге наложен арест.

Досудебное расследование окончено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ