«Закон и Порядок» в цифровой среде: АФМ провело для молодежи форум по кибербезопасности
13 октября в Астане в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» прошел форум «Уроки цифровой безопасности от АФМ», организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Соорганизаторами и партнерами выступили новостной портал «Zakon.kz», «CitizenSec», а также акимат города Астаны, Молодежный ресурсный центр «Астана Жастары» в рамках проекта «Jarqyn Bolashaq».
В мероприятии приняли участие около 1600 студентов, а также эксперты, представители медиасообщества.
Основными темами форума стали дипфейк-мошенничество, дропперство и социальная инженерия. Эти схемы используются злоумышленниками для обмана граждан и хищения денежных средств.
На практических примерах участникам продемонстрировали механизмы работы мошеннических схем, способы создания фейкового контента и признаки, по которым его можно распознать.
Отдельное внимание уделено вопросам финансовой и цифровой грамотности молодежи. В формате открытого диалога участники получили от экспертов рекомендации по безопасному поведению в интернете.
Спикерами форума выступили эксперт по кибербезопасности «CitizenSec» Гульдана Жуматай и офицер АФМ Гүлзия Қарсыбай. К форуму также присоединились журналисты Динара Сатжан и Лайля Султанкызы, блогеры Нұргелді Кердеш и Хаким Мукарам, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, а также актеры Абзал Гарифуллин и Ерлан Примбетов и другие.
В интерактивной части мероприятия участники проверили знания в тематическом квизе по цифровой безопасности.
Цель форума — сформировать у молодежи практические навыки защиты личных финансовых данных в цифровой среде.
Пресс-служба АФМ