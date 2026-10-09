В Шымкенте пресечена деятельность двух незаконных онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд теңге

Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom».

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.

На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, а также два земельных участка.

Приговором суда двое лиц осуждены к 4 м годам лишения свободы.

Указанное имущество конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ