По делу финансовой пирамиды «Asar Baspana» осуждены 17 лиц

В г.Алматы вынесен приговор организатором финансовой пирамиды «Asar Baspana».

Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд тенге, обещая ежемесячную доходность до 30%.

Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, якобы функционируют швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

На фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске работы автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.

По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.

Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ