Осуждены организаторы незаконной добычи золота на участке Шыбынды

В г.Усть-Каменогорск к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан»Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе.

Для этих целей они использовалиподконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.

Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования.

Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебрастоимостью 382 млн тенге.

Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.

Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду.

Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.

Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге- 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные денежные средства в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба АФМ