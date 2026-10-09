Средства потерпевших от мошенничества поступали на счета дропперов

Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств.

В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.

По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.

Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.

Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет- мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба АФМ