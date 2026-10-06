Сборная Казахстана успешно выступила на Международной олимпиаде по финансовой безопасности

В Красноярске (Российская Федерация) состоялась VI Международная олимпиада по финансовой безопасности. Она объединила около 700 студентов из более чем 45 стран.

При поддержке Агентства по финансовому мониторингу в олимпиаде приняла участие сборная Казахстана, в состав которой вошли победители Национальной олимпиады по финансовой безопасности.

Справочно. В рамках Национальной олимпиады по финансовой безопасности, прошедшей с 1 марта по 27 апреля, свои знания и навыки продемонстрировали более 5 тыс. студентов. По результатам отборочных этапов в финал вышли 40 участников, 10 из которых стали победителями.

Казахстанская делегация достойно представила страну в интеллектуальных соревнованиях, посвященных вопросам противодействия экономическим правонарушениям, отмыванию денег и финансированию терроризма.

Победителями олимпиады стали:

– по направлению «Юриспруденция» – Айшолпан Аманкосова (Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова);

– по направлению «Международные отношения» – Дамир Ускембаев (Университет Нархоз).

Призёрами олимпиады стали:

– по направлению «Юриспруденция» – Тогжан Ильясова (Maqsut Narikbayev University);

– по направлению «Информационная безопасность» – Мадияр Дузумбаев (Кызылординский университет имени Коркыт Ата);

– по направлению «Экономика» – Мерей Кален (Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева), Никита Пильцов (Maqsut Narikbayev University), Даниил Сушкевич (Карагандинский университет Казпотребсоюза).

Кроме того, Даниил Сушкевич и Игорь Золотарев одержали победу в соревнованиях по фиджитал-спорту.

В рамках олимпийской недели состоялась панельная дискуссия «Роль молодежи в обеспечении финансовой безопасности в странах СНГ». В ходе мероприятия представлена практика Казахстана по применению риск-ориентированного подхода к противодействию финансовым преступлениям.

Особое внимание уделено актуальным рискам, включая дропперство, интернет-мошенничество и незаконное использование виртуальных активов.