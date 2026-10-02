Карьер «Восточный»: пресечена незаконная добыча руды

Департаментом АФМ по области Ұлытау пресечена деятельность

группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на

территории карьера «Восточный» в городе Каражал.

Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую

карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы. На

территории карьера оборудована производственная база, где при

помощи дробильно-моечного комплекса осуществлялась переработка

добытого сырья.

В дальнейшем руда грузовым автотранспортом вывозилась за

пределы страны с использованием документов.

В результате объем реализованной марганцевой руды составил

более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн

теңге.

Расследование продоложается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не

подлежит.

Пресс-служба АФМ