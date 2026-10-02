Карьер «Восточный»: пресечена незаконная добыча руды
Департаментом АФМ по области Ұлытау пресечена деятельность
группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на
территории карьера «Восточный» в городе Каражал.
Для незаконной добычи подозреваемые использовали тяжелую
карьерную технику — экскаваторы, погрузчики и самосвалы. На
территории карьера оборудована производственная база, где при
помощи дробильно-моечного комплекса осуществлялась переработка
добытого сырья.
В дальнейшем руда грузовым автотранспортом вывозилась за
пределы страны с использованием документов.
В результате объем реализованной марганцевой руды составил
более 4 тыс. кубических метров, а ее стоимость превысила 950 млн
теңге.
Расследование продоложается.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не
подлежит.
Пресс-служба АФМ