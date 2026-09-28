ЗКО УКРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С KPO B.V. ПО СБЫТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Под председательством заместителя акима Западно-Казахстанской области Калияра Айтмухамбетова состоялось совещание по вопросам реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в рамках программы «Ауыл аманаты», компании KPO B.V. и ее подрядным организациям. В мероприятии приняли участие руководство KPO B.V. и представители подрядных организаций, а также предприятий региона, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Заместитель руководителя региона отметил важность программы «Ауыл аманаты» в повышении доходов сельских жителей. В 2023–2026 годах в рамках программы в регион привлечено более 16,6 млрд тенге, выдано 1746 микрокредитов и создано 2537 новых рабочих мест.

— Мы выстраиваем эффективное взаимодействие с компанией KPO B.V. и укрепляем взаимное сотрудничество. Это партнерство позволит сформировать стабильный рынок сбыта для производителей сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день в рамках меморандума компании поставлена продукция на общую сумму 1 млрд 270 млн тенге. Наша задача — продолжить эту работу, заключать новые контракты и увеличивать объемы производства, — отметил Калияр Айтмухамбетов.

В рамках меморандума компании поставлено 48,5 тонны молочной продукции, 6 млн 568 тыс. штук яиц, 213 тонн мяса и 677 тонн овощей.

В регионе ведется работа по наращиванию объемов производства по четырем основным направлениям якорной кооперации — мясному, молочному, растениеводческому и птицеводческому.

В ходе совещания обсуждены вопросы продления ранее заключенных меморандумов между KPO B.V. и акиматом области, заключения контрактов с новыми производственными объектами, а также увеличения объемов реализации сельскохозяйственной продукции.

По итогам встречи поставщики продовольственной продукции — сельскохозяйственные товаропроизводители и бизнес-партнеры KPO B.V. — подписали контракты с АО «СПК «Aqjaiyq».

Пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области