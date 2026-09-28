ЗКО И РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА УКРЕПЛЯЮТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Актау Жамолиддинхужа Абдукаримовым. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

В рамках поручения Главы государства поставлена задача довести объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном к 2030 году до 10 млрд долларов США.

За первые четыре месяца 2026 года товарооборот Западно-Казахстанской области с Узбекистаном составил 40,7 млн долларов США, увеличившись на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 40,3 млн долларов пришлось на экспорт и 0,4 млн долларов – на импорт. Основные экспортные позиции – топливо, газовый конденсат, мясо крупного рогатого скота и подсолнечное масло.

В ходе встречи рассмотрены вопросы установления прямых контактов между предпринимателями, реализации совместных проектов и наращивания экспортного потенциала. Отмечено, что предприятия региона готовы развивать сотрудничество в сфере поставок транспортной, строительной и нефтехимической продукции.

Также достигнута договоренность рассмотреть возможность открытия торговых домов в Ташкенте и Западно-Казахстанской области. Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере туризма, увеличение объемов грузоперевозок и транзитного потенциала.

Пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области