В КАЗТАЛОВСКОМ РАЙОНЕ СТРОИТСЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

В Казталовском районе Западно-Казахстанской области продолжается строительство новой многопрофильной межрайонной больницы на 60 коек. Медицинский комплекс будет обслуживать жителей сразу четырех районов - Казталовского, Жанибекского, Бокейординского и Жангалинского.

Общая стоимость проекта составляет 6,9 млрд. тенге. На сегодняшний день готовность объекта составляет 47%. Завершить строительство планируется в ноябре 2027 года.

Новая больница позволит жителям отдаленных населенных пунктов получать широкий спектр медицинской помощи ближе к месту проживания, без необходимости выезжать в областной центр для проведения ряда обследований и лечения.

Стационар рассчитан на 60 коек, в том числе 6 коек временного наблюдения. Приемное отделение, регистратура и диагностический центр смогут обслуживать до 96 посетителей в сутки. Работа медицинского учреждения будет организована в две смены с обеспечением круглосуточной медицинской помощи.

Особое внимание в проекте уделено диагностическим возможностям будущей больницы. Здесь планируется установить аппараты МРТ и КТ, оборудование для ультразвуковых исследований и рентгенографии, современные лабораторные системы, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

Оснащение больницы позволит проводить широкий спектр диагностических исследований непосредственно на районном уровне, своевременно выявлять заболевания и оказывать необходимую медицинскую помощь жителям четырех районов.

В структуре комплекса также предусмотрены отделение скорой медицинской помощи, стационарные отделения, консультативные кабинеты врачей, аптека и необходимая вспомогательная инфраструктура. При проектировании объекта предусмотрены современные требования к безопасности, санитарно-гигиеническим условиям и комфорту пациентов.

После ввода больницы в эксплуатацию здесь планируется работа 21 врача, 49 специалистов среднего медицинского персонала, а также 51 сотрудника других служб и технического персонала.

Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению нового медицинского учреждения. Для привлечения и закрепления молодых специалистов в сельской местности предусматриваются меры государственной поддержки, в том числе подъемные выплаты и обеспечение жильем за счет республиканского, областного и районного бюджетов.

В настоящее время строительные работы на объекте продолжаются. На площадке задействовано около 60 человек и 5 единиц техники. Совместно с центром «Мансап» проводится работа по привлечению к строительству местных жителей. Подрядчиком выступает компания «Жайкселстрой».

После завершения строительства новая больница станет межрайонным медицинским центром для жителей западной части области. Реализация проекта позволит повысить доступность современной диагностики и медицинской помощи для населения удаленных районов и укрепить инфраструктуру здравоохранения региона.