В траурном мероприятии приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, депутаты Курултая РК Турарбек Тилемисов и Муратбек Мухамедиев, прокурор ЗКО Нурбек Уласбекулы, представители Вооруженных сил, а также известные общественные деятели и сослуживцы.

Участники церемонии выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. В память о защитниках Отечества был прочитаны молитвы и совершены поминальные обряды.

По поручению Главы государства семьям военнослужащих оказывается вся необходимая всесторонняя помощь, включая государственные социальные выплаты, материальная поддержка и полное содействие в организации поминальных мероприятий.

Для аккумуляции средств ранее был определен специальный фонд. Все аккумулированные ресурсы будут направлены семьям погибших и пострадавшим на принципах полной адресности и прозрачности, под строгим контролем государственных и правоохранительных органов.

Акимат Западно-Казахстанской области выражает глубокие соболезнования семьям, родителям и близким погибших военнослужащих.

Пресс-служба акимата ЗКО