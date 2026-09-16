Акция «Тарихқа тағзым»: уважение к историческому наследию — общая ответственность

В Теректинском районе Западно-Казахстанской области в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» прошла акция «Тарихқа тағзым». Мероприятие состоялось 16 сентября 2026 года на территории историко-археологического комплекса «Принцесса Таксай».

Главной целью акции стало благоустройство территории историко-культурного объекта, поддержание чистоты и формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. В рамках мероприятия участники провели уборочные работы и благоустроили прилегающую территорию комплекса «Принцесса Таксай».

В экологической инициативе приняли участие местные жители, молодежь, волонтеры и представители общественности. Совместный труд участников внес вклад в сохранение чистоты и благоустройство территории исторического объекта, а также способствовал повышению внимания к историческому наследию родного края.

Руководитель молодежного ресурсного центра Теректинского района Төлеген Дастан отметил, что сохранение чистоты начинается с личной ответственности каждого человека:

«Мы должны понимать, что чистота — это не только результат работы во время таких акций, но и ежедневная ответственность каждого из нас. Исторические места являются частью нашей общей истории и культуры, поэтому важно бережно относиться к ним и окружающей природе. Призываем всех жителей района поддерживать чистоту, не оставлять после себя мусор и своим примером показывать молодому поколению важность заботы о родном крае».

Акция «Тарихқа тағзым» продемонстрировала взаимосвязь между охраной окружающей среды и сохранением историко-культурных ценностей. Поддержание чистоты на исторических объектах стало не только проявлением уважения к прошлому, но и важным вкладом в сохранение ценного наследия для будущих поколений.

Подобные мероприятия, проведенные в рамках инициативы «Таза Қазақстан», способствовали повышению экологической культуры населения, укреплению общественной ответственности и сохранению историко-культурных объектов в чистом и благоустроенном состоянии.

Каждый житель может внести свой вклад в сохранение чистоты и красоты родного края. Бережное отношение к природе, общественным пространствам и историческому наследию — это общая ответственность и важная часть экологической культуры нашего общества.

#ТазаҚазақстан #ТарихқаТағзым #Экология #ТазаҚала #EcoIdeology #TazaChallenge