СПОРТСМЕНЫ, ПРОСЛАВИВШИЕ ЧЕСТЬ СТРАНЫ, УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТА

Аким области Нариман Турегалиев принял победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников, а также чемпиона мира по муайтай. Глава региона поздравил спортсменов и тренеров с яркими победами, отметив, что на международных соревнованиях они достойно представили страну и внесли весомый вклад в укрепление ее спортивного авторитета.

– Всемирные игры кочевников – это золотая нить, соединяющая прошлое и настоящее, уникальный праздник мирового масштаба, возрождающий культуру, традиции и обычаи народов, издревле связанных с конным искусством. Сильные духом и мужественные спортсмены защищали честь страны и достойно выдержали испытания. Вы, ставшие лучшими в этих захватывающих состязаниях, – наша гордость! – сказал Нариман Турегалиев.

В VI Всемирных играх кочевников приняли участие около 3 тысяч представителей из 113 государств. В составе сборной Казахстана честь страны защищали более 150 спортсменов, завоевавших 74 медали. В общекомандном зачете сборная Казахстана заняла первое место. В составе национальной сборной Западно-Казахстанскую область представляли семь спортсменов.

Наши земляки завоевали на престижных соревнованиях четыре медали. Санжар Умекей стал победителем в забеге на 12 километров в дисциплине «Құнан бәйге». В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука Асемгуль Галымжанова завоевала золотую медаль в стрельбе по мишени «Орта Азия» с дистанции 40 метров. В соревнованиях по жамбы ату в венгерском стиле Аружан Ыксан завоевала серебряную медаль, а Еркебулан Ныгмет стал бронзовым призером в самбо в весовой категории до 76 килограммов.

Кроме того, на чемпионате мира по муайтай среди спортсменов в возрасте до 24 лет, прошедшем в городе Пея (Республика Косово), Ерлан Шамарданов стал чемпионом мира в весовой категории до 45 килограммов.

Накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял спортсменов и тренеров, достойно защищавших честь страны на Всемирных играх кочевников, и поздравил их с высокими результатами. В ходе встречи высокой государственной награды были удостоены и представители Западно-Казахстанской области. Победительница соревнований по традиционной стрельбе из лука Асемгул Галымжанова награждена медалью «За трудовое отличие», а юный наездник Санжар Умекей удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

В завершение встречи аким области вручил спортсменам и их тренерам благодарственные письма и денежные премии, пожелав им новых побед и успехов на предстоящих соревнованиях.

Пресс-служба акима Западно-Казахстанской области