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Конкурс «Лучшее видео о киберкультуре»

Кибермәдениет айы аясында Қазақстан Республикасының Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі цифрлық қауіпсіздік пен интернеттегі мінез-құлық туралы үздік бейнероликке байқау жариялайды.

Киберқауіпсіздік туралы қарапайым, түсінікті әрі креативті түрде айтуға болатынын көрсетіңіз. Бұл пайдалы кеңес, өмірлік жағдай, қысқа оқиға, юморлық ролик немесе ерекше идея болуы мүмкін.

🎁 Жүлделер

1-орын — ноутбук

2-орын — ноутбук

3-орын — планшет

4-орын — планшет

5-орын — смартфон

6-орын — смартфон

📅 30 қыркүйек — жеңімпаздарды жариялау.

Сіздің дауысыңыз кімнің жеңімпаз атанатынын шешеді!

Не істеу керек?

Кибермәдениет және киберқауіпсіздік тақырыбында бейнеролик түсіріп, оны Instagram-да жариялау қажет.

Кез келген өзекті тақырыпты таңдауға болады: дербес деректерді қорғау, қауіпсіз құпиясөздер, интернет-алаяқтық, дипфейктер, цифрлық гигиена және цифрлық ортадағы қауіпсіз мінез-құлыққа қатысты басқа да мәселелер.

Қатысу шарттары

байқауға 2026 жылғы 1–20 қыркүйек аралығында қатысуға болады;

бейнеролик тігінен түсірілуі және ұзақтығы 60 секундқа дейін болуы керек;

жұмыс түпнұсқа және қатысушының өзі жасаған болуы тиіс;

бейнероликті Instagram-да жариялау қажет;

Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің ресми аккаунтынміндетті түрде белгілеу керек;

#didgitalkazakhstan2026; #cybermonth хэштегтерін пайдалану қажет;

бір қатысушыдан конкурсқа бір жұмыс қабылданады;

байқау аяқталғанға дейін Instagram аккаунты ашық болуы тиіс;

ролик авторлық құқықтарды, ҚР заңнамасын және Instagram ережелерін бұзбауы керек.