Под председательством акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева состоялось совещание, посвящённое реализации в регионе Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы.

Документ, разработанный по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, охватывает ключевые направления государственной политики в отношении детей, включая защиту их прав, обеспечение качественного образования и медицинской помощи, социальную поддержку и безопасность.

В ходе совещания были рассмотрены результаты проводимой в регионе работы. Сегодня в Западно-Казахстанской области проживает 211 723 ребёнка в возрасте до 18 лет. Из них 128 693 – в Уральске, ещё 83 030 – в районах области. Для реализации Концепции разработан региональный план, включающий 77 мероприятий и 10 ключевых индикаторов.

В настоящее время в Уральске и всех районах области действуют центры поддержки семьи. Кроме того, функционирует областной центр психолого-методической поддержки. В сфере опеки и попечительства работают 38 специалистов.

В рамках проекта «Безопасный регион» в области освещены 42 улицы и 24 дворовые территории, восстановлены фасады 58 жилых домов, установлено 300 камер видеонаблюдения. В Уральске улучшено освещение дорог, ведущих к 20 школам. Аналогичная работа проведена в Акжаикском и Бокейординском районах, а также в районе Байтерек, где обновлены дорожные знаки и системы освещения вблизи школ.

Отдельно рассмотрен вопрос сокращения числа детей, обучающихся на дому. Согласно пункту 96 Концепции, предусмотрено снижение доли таких учащихся. Если в прошлом учебном году в области на дому обучались 345 детей, то в текущем году их число сократилось до 306. Таким образом, ещё 39 детей получили возможность посещать школу и активнее участвовать в её жизни.

По итогам совещания аким области поручил ответственным управлениям и местным исполнительным органам до 15 декабря разработать дорожную карту, направленную на обеспечение безопасности детей и повышение качества их образования.

Нариман Турегалиев подчеркнул, что вопросы обеспечения безопасности каждого ребёнка, создания благоприятных условий для его жизни и получения качественного образования должны находиться на постоянном контроле.

Пресс-служба акима ЗКО