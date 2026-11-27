На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы развития телекоммуникационной отрасли. В заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

В настоящее время интернет доступен в 373 из 405 сельских населенных пунктов области, что составляет 92%. В текущем году качество связи улучшено в 17 селах, еще в семи населенных пунктах установлены новые базовые станции. Кроме того, 33 села с численностью населения менее 50 человек подключены к спутниковому интернету OneWeb.

В рамках национального проекта «Доступный интернет» до 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом 220 сел региона. На сегодняшний день волоконно-оптические линии связи уже проложены в 145 населенных пунктах. Работа в этом направлении продолжается в рамках государственно-частного партнерства.

Особое внимание в ходе заседания было уделено повышению качества связи в сельской местности и дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию цифровой инфраструктуры страны и обеспечению населения качественным интернетом. Возможности цифровых технологий должны быть одинаково доступны не только жителям городов, но и гражданам, проживающим в отдаленных селах. Поэтому совместно с операторами связи необходимо последовательно продолжать работу по повышению доступности и качества интернет-услуг, – подчеркнул Нариман Турегалиев.

В области уже устранены проблемы со связью на 47 из 78 участков, где ранее наблюдалось низкое качество сигнала. По оставшимся 31 участку ведется соответствующая работа. В Уральске введены в эксплуатацию 97 базовых станций стандарта 5G.

Для обеспечения мобильным интернетом автомобильных дорог республиканского значения запланирована установка семи антенно-мачтовых сооружений. На четырех объектах уже начаты строительные работы.

Кроме того, в текущем году спутниковым интернетом оборудованы пассажирские поезда, курсирующие по маршрутам «Уральск – Астана», «Уральск – Алматы» и «Уральск – Мангистау».

Пресс-служба акима ЗКО