В рамках выездного заседания регионального инвестиционного штаба аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и прокурор области Нурбек Уласбекулы ознакомились с ходом строительства торгового центра «Тұмар» в поселке Зачаганск.

Инвестиционный проект реализуется ТОО «Рента-Капитал». Его стоимость составляет 1 млрд тенге. Многофункциональный комплекс общей площадью 3 500 квадратных метров возводится за счет собственных средств инвестора. На сегодняшний день строительные работы выполнены на 90 процентов, территория объекта полностью благоустроена. Ввод торгового центра в эксплуатацию запланирован на март следующего года.

В новом комплексе предусмотрены торговые площади для реализации продукции участников программы «Ауыл аманаты», а также изделий местных мастеров и ремесленников.

– Глава государства уделяет особое внимание повышению инвестиционного потенциала регионов, развитию предпринимательства и поддержке отечественных товаропроизводителей. Для нас важна не только экономическая эффективность каждого инвестиционного проекта, но и его социальная значимость. Новый торговый комплекс позволит местным предпринимателям расширить рынки сбыта, а сельским жителям – представить свою продукцию городским потребителям. Необходимо оказывать всестороннюю поддержку таким инициативам, – отметил Нариман Турегалиев.

Члены инвестиционного штаба положительно оценили ход реализации проекта, подчеркнув важность своевременного ввода объекта в эксплуатацию и создания благоприятных условий для местных товаропроизводителей.

Пресс-служба акима ЗКО