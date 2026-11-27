В рамках выездного заседания регионального инвестиционного штаба аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и прокурор области Нурбек Уласбекулы посетили производственную площадку ТОО «Синтез Орал».

Инвестиционный проект общей стоимостью 6 млрд тенге реализован в 2023–2025 годах. На сегодняшний день строительные и пусконаладочные работы полностью завершены, получены необходимые лицензии. В настоящее время предприятие проходит процедуру регистрации в качестве отечественного товаропроизводителя.

Предприятие специализируется на выпуске химических реагентов для предприятий газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей. Эта продукция применяется на месторождениях и газоперерабатывающих заводах для очистки природного газа от вредных примесей.

Проектная мощность производства составляет 20 тысяч тонн продукции в год. На предприятии уже создано 22 постоянных рабочих места. После выхода на полную производственную мощность численность сотрудников планируется увеличить до 30–35 человек.

В ходе визита аким области ознакомился с технологическим оборудованием и работой научно-исследовательской лаборатории предприятия, где проводятся исследования качества и химического состава выпускаемой продукции.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по диверсификации экономики и развитию обрабатывающей промышленности. В нашем регионе, где традиционно развит нефтегазовый сектор, имеются значительные возможности для становления и расширения химической отрасли. Реализация подобных проектов позволит снизить зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей. Поэтому важно поддерживать инициативы инвесторов и создавать благоприятные условия для их деятельности, – отметил Нариман Турегалиев.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы инфраструктурного обеспечения предприятия. Аким области поручил руководству города принять необходимые меры по приведению в порядок подъездной дороги к производственному объекту и обеспечению предприятия бесперебойным электроснабжением.

Пресс-служба акима ЗКО