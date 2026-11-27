Заместитель акима Западно-Казахстанской области Кайыржан Мендигалиев встретился с кандидатом филологических наук, доцентом Улдай Ержановой и от имени акима области Наримана Турегалиева поздравил её с 70-летним юбилеем.

Улдай Рыскалиевна посвятила свою жизнь педагогической деятельности и научным исследованиям, внеся весомый вклад в развитие казахского языкознания. На протяжении многих лет она преподавала в Западно-Казахстанском университете имени М. Утемисова, внося вклад в подготовку многих поколений специалистов.

Особое место в научной деятельности учёного занимают фундаментальные исследования топонимии Приуралья. Её труды, посвящённые изучению исторических названий местности, имеют большое значение для сохранения и популяризации историко-культурного наследия края. Кроме того, Улдай Рыскалиевна активно участвовала в общественной жизни, внося вклад в восстановление исторических названий и расширение сферы применения государственного языка.

– Язык – основа духовной самобытности и исторической памяти народа. Ваш многолетний труд в развитии казахского языкознания, изучении истории родного края и воспитании молодого поколения заслуживает глубокого уважения. А педагогический опыт и научное наследие и впредь будут служить примером для последующих поколений, – отметил Кайыржан Мендигалиев.

В завершение встречи заместитель акима области поблагодарил Улдай Рыскалиевну за многолетний добросовестный труд, пожелал ей крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов. В свою очередь, юбиляр выразила благодарность за оказанное внимание и уважение.

Пресс-служба акима ЗКО