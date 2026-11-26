Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев встретился с Генеральным консулом Азербайджанской Республики Айханом Сулейманлы. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-логистических и культурно-гуманитарных связей.

По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Западно-Казахстанской областью и Азербайджаном составил 108,3 млн долларов США. Из них 105,9 млн долларов приходится на экспорт, 2,4 млн долларов – на импорт.

Нариман Турегалиев отметил, что благодаря политической воле Президентов Казахстана и Азербайджана стратегическое партнерство двух стран вышло на качественно новый уровень. В этой связи он подчеркнул перспективность расширения взаимодействия в нефтегазовой отрасли, машиностроении, строительной индустрии и агропромышленном комплексе.

– Западно-Казахстанская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря выгодному географическому расположению и развитой транспортной инфраструктуре. Мы заинтересованы в расширении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном и реализации новых совместных инвестиционных проектов, – отметил Нариман Турегалиев.

Генеральный консул Айхан Сулейманлы, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

– За последние пять лет товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном увеличился в пять раз. Следующая задача – довести этот показатель до 1 млрд долларов США. Генеральное консульство готово активно содействовать развитию межрегионального сотрудничества и укреплению дружественных связей между нашими народами, – сказал Айхан Сулейманлы.

Кроме того, Генеральный консул отметил, что Детский центр творчества имени Курмангазы, открытый в 2024 году в городе Физули в рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, стал символом братства и единства двух народов.

Отдельное внимание на встрече было уделено дальнейшему развитию побратимских отношений между городами Уральск и Мингечевир.

Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области проживают 1 547 представителей азербайджанского этноса. Азербайджанское этнокультурное объединение «Бірлік» вносит вклад в укрепление общественного согласия, популяризацию национальной культуры и реализацию благотворительных инициатив.

Пресс-служба акима ЗКО